Pályázati sikerek uralták a most záruló esztendőt

Számos fejlesztés és turisztikai sikerek jellemzik a kistelepülések idei évét. Rengeteg út és épület újult meg, ám van, ahol a munka java csak jövőre következik. Megkérdeztük az Eger környéki települések vezetőit, hogyan értékelik a 2017-es esztendőt.

Minden településnek jutott a pályázati támogatásokból, ki kevesebb, ki több sikerrel indult a tendereken. Olyan település is akad, ahol a nagy változások majd csak jövőre lesznek láthatók.

– Az idei év a felkészülésé volt, számos pályázatot nyújtottunk be, többet el is nyertünk, a munka java azonban jövőre következik, akkor kezdődik majd a kivitelezés. Stabil költségvetés, problémamentes működés jellemezte az évet, elégedett vagyok – mondta el Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere. Hasonlóan vélekedett Varga István, Egerszalók első embere is, aki úgy fogalmazott, lehetőségekkel teli évet zárt a község.

– Komoly pályázati sikereknek örülhettünk, jövőre hatalmas fejlesztés kezdődik, teljesen megújul a település központja. A befektetők számára is egyre vonzóbb a község, folyamatosan épülnek az új szállások, és egyre több cég szeretne letelepedni nálunk – örvendezett a településvezető.

A Gyógyvizek völgye másik két tagjának sincs oka panaszra, mindkét községben jó évet zártak. Demjénben hamarosan befejeződik az orvosi rendelő felújítása, jövőre pedig út-, járda- és kerékpárút-fejlesztést terveznek, tudtuk meg Fodor Géza polgármestertől. Egerszóláton elkezdődött a tájház felújítása, és pályázatokból is szeretnének fejleszteni, de jelenleg még ezek elbírálására várnak, mondta el Verebélyi György polgármester.

Makláron turisztikai és pályázati sikerek tették szebbé az évet, számolt be Hanuszik Csaba. A település polgármestere kiemelte, nagyon büszke az idén avatott sportközpontra, amely összehozza a település lakosait. Ezenfelül hamarosan megújul az iskola és az óvoda épülete is, a rendezvényeik pedig folyamatosan telt házzal zajlanak.

A Maklárral szomszédos Nagytálya első embere, Orosz József a község közösségének erősödéséről számolt be, mint mondta, az elmúlt években komoly közösségi élet alakult ki a településen, amire nagyon büszke. A faluban számos kisléptékű fejlesztés valósult meg, de elkezdődött az óvoda és az orvosi rendelő felújítása is, és az Akácos út is megújult. A térségben nagyon örülnek az M25-ös út építésének, Vámosi László, Andornaktálya polgármestere szerint már most érezni a beruházás előnyeit. A község első embere stabilnak nevezte a 2017-es évet, jelenleg számos pályázat elbírálására várnak.

Egerbaktán is pályázati döntésekre várnak, egy szociális intézmény felújítását tervezik, valamint a volt általános iskola épületét szeretnék átalakítani közösségi térré, számolt be róla Varga Tibor, a település vezetője. Dr. Darvainé dr. Kádár Katalin, Novaj polgármestere is a várakozás évének nevezte az elmúlt évet, sikeresen pályáztak az óvodaépület és udvar fejlesztésére, jelenleg a művelődési ház felújításával kapcsolatos tender eredményét várják bizakodva.

Noszvajon önerőből is sikerült fejleszteni, a településen kialakítottak egy új közösségi teret, pályázati forrásokból pedig megújult Síkfőkút, s a hivatal épülete, valamint a tornaterem is. Jövőre egy helyi termékpiacot szeretnének majd kialakítani – árulta el Bóta Géza polgármester.

Böjt László, Ostoros első embere elmondta, idén a hivatal épülete újult meg, elkezdték a közösségi ház felújítását, emellett jövőre egy bölcsődét is kialakítanak majd pályázati forrásból. Kiemelte, folyamatosan nő a község lélekszáma, jövőre remélhetőleg meghaladja majd a háromezer főt is.

A mindössze hatszáz fős Tarnaszentmárián nyugodt, jó évet zártak Czipó László polgármester szavai szerint, pályázati forrásból megújult a kultúrház és több járdaszakasz, jövőre pedig konzorciumban kerékpárút épül majd a községben.

Akadtak települések, ahol az öröm mellett komoly nehézségek is voltak. Szarvaskőben, mivel nincs kiépítve szennyvízhálózat, tavaly télen komoly gondot okozott, hogy a szippantós autó sok utcába nem tudott eljutni a hó miatt, így a helyiek szennyvíztartályai megteltek, s egy idő után nem használhatták a vezetékes vizet. A probléma orvoslása a jövőre nézve elsődleges feladat, de egyéb fejlesztés is várható a községben, például az állomástér felújítása, számolt be róla Szabóné Balla Marianna polgármester.

Ugyancsak a szennyvíz okozott gondot Verpeléten is, bár a városban a szennyvízhálózat ki van építve, az utóbbi években komoly problémák akadtak vele, s a településen is prioritást élvez ennek a rendbetétele, mondta el Farkas Sándor. A város első embere kiemelte, közel egymilliárd forint értékben nyertek el pályázati támogatást, egyebek között új bölcsőde épül majd, de megújul a főtér, valamint a művelődési ház is.