Medve Egerben

Két medvét is láttak pénteken Egerben, a Nagy-Eged utca környékén. Borbála ijedtségében azt sem tudta, mi tévő legyen, már futtában elkezdte tárcsázni a 112-őt. A megyeszékhely vonzáskörzetében egyébként kimondottan gyakoriak a hasonló észlelések, csak tavaly több bejelentés érkezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz.

EGER Péntek, hajnali öt óra környéke. Barna Borbála éppen a vizsláját sétáltatta, amikor nem várt események zavarták meg a nyugalmát. A bokrokból valami fura nesz hallatszott.

– Éppen a kutyámat sétáltattam a Nagy-Eged utca feletti kis szőlős rész környékén. Van ott két ház, közötte pedig egy kis ösvény, ahol lehet közlekedni. A közelben található egy nagy szemétdomb is. Már elengedtem futkározni a kutyámat, amikor a bokrok közeléből valami furcsa neszt hallottam – kezdett a nem mindennapi történetbe Borbála, aki azt is elmondta, hogy amit ezután látott, az teljesen sokkolta.

– Megfogtam a vizslám, mert már korábban is előfordult, hogy őzzel vagy macskával találkozott, és ebből kisebb probléma adódott. Ezután két medvefejre lettem figyelmes, az egyik valamivel kisebbnek tűnt, mint a másik. Elsőre azt sem tudtam, hogy mitévő legyek, bevallom, szinte sokkot kaptam – folytatta az izgatott fiatal lány.

Borbála azonban megőrizte hidegvérét, és a lehető legokosabban, szakszerűen cselekedett. Szavai szerint előbb elkezdett hátrálni a dombon, majd villámgyorsan lesprintelt, s már ekkor elkezdte tárcsázni a 112-őt.

– Lefutottam egészen a domb aljáig, az útra azonban a sok bozót miatt nem tudtam kijutni. Ezért egy helyi hölgytől kértem segítséget, akinek a környéken volt a kertje, s közben csak kiabáltam, hogy „medve, medve!” – mondta Borbála, aki százszázalékig meg van győződve arról, hogy tényleg két medvét látott a Nagy-Eged utcában.

Heves megyében nem ez az első eset, amikor valaki medvével akad össze. Csak tavaly lapunkban is több észlelésről hírt adtunk, így például írtunk arról, hogy szeptemberben egy háromfős család az egerszalóki horgásztónál hallott olyan hangokat, amelyek medvére utalhattak. De korábban medvét vagy annak nyomait vélték látni Andornaktálya, Maklár, Egerbakta, Verpelét, Egerszólát környékén, mint ahogy a Mátrából is érkeztek bejelentések.

A mostani észlelés hitelességéről lapunk megkérdezte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot, ahonnan lapzártánkig nem érkezett válasz. A hivatalos honlapjukon mindenesetre korábban több közleményben is felhívták a figyelmet arra, hogy mit tegyen az ember, ha medvével találkozik. Egyebek mellett figyelmeztettek arra, hogy tegyük egyértelművé az állat számára, ha közeledünk, semmiképp ne járjunk nesztelenül. Tájékoztattak arról is, hogy a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjunk el a helyszínről, vagyis pontosan úgy járjunk el, mint Borbála pénteken hajnalban.

Kepala: Két kedve ijesztette meg Borbálát pénteken hajnalban Fotó: Shutterstock/illusztráció