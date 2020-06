Nyitrai/3-asra

EGER A honatya kiemelte, hogy hazánk jobban védekezett a koronavírussal szemben, mint a legtöbb nyugat-európai ország. Szavai szerint a rendkívüli jogrendre azért volt szükség, hogy a kormány az emberek és a gazdaság védelmében minél gyorsabban hozhasson döntéseket. Mint fogalmazott, az országgyűlés a veszélyhelyzet alatt is ülésezett, a baloldaltól azonban folyamatosan érkeztek a támadások. Felhívta a figyelmet, hogy a kormány nem élt vissza a rendkívüli jogrenddel, és a vírushelyzet enyhülésével a jogköröket már vissza is adta az országgyűlésnek. A veszélyhelyzet csütörtökön megszűnt, ebbe beletartozik a 65 év felettiek vásárlási idősávjának eltörlése, nyithatnak a fürdők, strandok, és ötszáz főig már táncos rendezvényeket is lehet szervezni. A képviselő kitért arra is, hogy szűkebb hazánkban továbbra sincs aktív koronavírusos beteg. A közoktatás helyzetéről azt mondta: helyes döntés volt az érettségik megtartása. A gazdaságvédelmi akciótervet részletezve szólt arról, hogy a kormány bevezette a hiteltörlesztési moratóriumot, a gazdálkodások nulla százalékos hitelt vehetnek igénybe, a pályázó cégek bértámogatást kaptak, és a kormány fokozatosan visszaépíti a 13. havi nyugdíjat. A tájékoztató végén megköszönte többek között az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok és az újságírók munkáját, s figyelmeztetett arra, hogy a vírus még itt van velünk, az előírásokat továbbra is be kell tartani. T. Z.