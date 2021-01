Tündérszépek/hat szépség

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

HEVES MEGYE Hat lány már biztos lehet abban, hogy részese lesz a Tündérszépek szépségverseny első fordulójának. De a harmincas főtáblán még mindig van kiadó hely, érdemes mielőbb jelentkezni, nehogy bárki is lemaradjon élete nagy lehetőségéről. Bár az év vége hagyományosan a lazításról szól, a szerkesztőségi szakmai zsűri az esztendő utolsó napjaiban is többször összedugta a fejét, és folyamatosan értékelte a beérkező jelentkezéseket. A rutinos döntéshozóknak nincs könnyű dolga, hiszen dicséretes, hogy szűkebb hazánkban igencsak sokan érdeklődnek a megmérettetés iránt, pár hét leforgása alatt a vártnál jóval többen küldték be fényképeiket az előzetes elbíráláshoz. És ami ezek után biztos, hogy a zsűri gondos mérlegelés után hat lányt már kiválasztott az eddigi jelentkezők közül: a múlt héten a 18 éves Kovács Bernadett Regina Lőrinciből, a 19 éves Szappan Rita Hatvanból, a 22 éves Egri Nikolett Egerből került be a legjobb harminc versenyző közé. Hozzájuk ezen a héten további három szépség csatlakozott, közülük valamennyien a megyeszékhelyről küldték be fotóikat: a 26 éves Mező Renáta, a 20 éves Bán Cintia és a saját portfólióval próbálkozó, 17 éves Krinszki Gréta is elmondhatja magáról, hogy ott lesz az első fordulóban.

Hat hely tehát már elkelt, kiadó még viszont további 24. A szakmai zsűri az új év első napjaiban is folytatja a munkáját, s a jelentkezések elbírálása után folyamatosan értesíti a kiválasztott versenyzőket. Mint ahogy a már továbbjutó lányokkal is napokon belül felvesszük a kapcsolatot a fotózás részleteit és a további teendőket illetően.

A nagy érdeklődés miatt érdemes mielőbb jelentkezni a Heol.hu/tunderszepek aloldalon. Már csak azért is, mert a versenyen lányok nem csupán óriási lehetőséget kapnak, de a felkészítőtáborok és a show-műsorral egybekötött tévés döntő mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit például milliós értékű nyereményekkel és egyéves autóhasználattal jutalmazzuk. T. Z.

Kepala: Krinszki Gréta saját portfólióval nevezett a versenyre Beküldött fotó