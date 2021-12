[caption id="" align="alignleft" width="259"] Örül a világ ötödik leggazdagabb labdarúgója.Éves jövedelméből, körülbelül két és fél milliárd forintból, öt magyar NB I-es csapatot is el tudna tartani.

[/caption]Bár minden, a Liverpool első csapatában töltött teljes bajnoki idényében ő volt a „vörösök” házi gólkirálya, 2004 tavaszán nagyon sok bírálatot kapott. Még azt is felhánytorgatták neki, hogy két éven keresztül nem tudta megközelíteni remek formáját, amelynek elismeréseként 2001-ben Európa legjobb játékosának választották. Utána azonban gyakori sérülések kínozták, csökkent az önbizalma. Őrizte „jó kisfiús” imázsát, s ez sokszor kisegítette. Még akkor is, amikor nyilvánosságra jutott, hogy nagyjából 12 millió forintnak megfelelő fontot bukott el lovakra és futballmeccsekre fogadva. Ne sajnáljuk azért nagyon érte: ennél már liverpooliként is többet keresett – hetente. Amióta a Real Madridhoz szerződött, még gazdagabb. Ahogy a Real Madrid minden külföldi nagymenője, Roberto Carlos kivételével, ő is több mint hatmillió eurót keres csak a klubjában évente. Eleinte azt mondták Madridban, nem éri meg a pénzét. Még a klub hívei között is többen voltak, akik úgy gondolták: nem Michaelt kellett volna megvenni. Inkább a védelmet lett volna érdemes megerősíteni. Az angol csatárnak nem is volt szerencséje. Nagyon jól kezdett, de aztán megsérült. Még az is felvetődött, hogy a téli átigazolási időszakban esetleg visszatér Angliába, az Arsenalhoz…