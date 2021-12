– Sikeres befektetőként mit ajánlana ma az olvasóknak?

– A mezőgazdaságnak komoly távlatai vannak, 2007-től ismét felszállóágba kerül majd az ágazat. A telekommunikáció és a feldolgozóipar is nagy jövő előtt áll, a távol-keleti konfliktus miatt pedig átrajzolódik majd az idegenforgalmi célpontok térképe. Ez szintén üzletet hozhat számunkra. De legőszintébben az OTP-részvényeket ajánlom, amelyeket még most is érdemes vásárolni.