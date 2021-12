Antal Nimród - Háromból kettőt hoz

Bár a Kontroll egészen lent, a metró világában játszódik, diadalmasan robog a fényben tovább. Antal Nimród filmje ragyogó rajtot vett a februári szemlén (két fődíj és három különdíj). Most pedig a zenéjét jutalmazták, továbbá a legkiválóbb forgatókönyvért járó elismerést is kiérdemelte a dél-franciaországi Aubagne-ban. A zenét jegyző Neót a hetedik művészet Mozartja címmel tisztelték meg. Összesen három díjat adtak most ki.

Kontroll, hajrá!



Matejka Zsuzsa - Elment szabadságra

Ez Magyarország. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója ugyan nem jelezte tegnap lemondási szándékát, mégis ezt tálalja a sajtó. Matejka Zsuzsa – egyelőre – hallgat, s elvonult szabadságra. Általunk is elérhetetlen. A szóvivők szenvednek, több belőlük sem szedhető ki. Biztos lesz majd „közös megegyezés”, de a lényeg megint homályban marad. Nyilván: Matejka megy, mert tervei csupán tervek maradhattak. Ilyenkor új fő kell. Tervekkel, persze.