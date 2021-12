Horváth Charlie ötvenhét évesen eldöntötte, hogy megírja összegző könyvét önmagáról és a szakmáról. A dzsesszklubban tartott könyvbemutatón számos barát ölelte meg az énekest. Többek között Révész Sándor, Bródy János, Orbán Józsi és Bajor Imre is.



– Harmincöt alkalommal ültünk le Imredy Péterrel, beszélgetni – számol utána Horváth Charlie. – Éjszakába nyúlóan mondtam a magamét Péternek, aki lejegyezte. A könyvben lévő fotókat háromkukányi mennyiségből kellett kiválasztanunk. Évek óta bennem volt, hogy elmeséljem a történeteket. Mindenről írok, arról is, hogy az én korosztályom végigszenvedte az elmúlt éveket. Arra gondolok, milyen muzsikák születtek. Állítom, a mi nemzedékünk zenéjéből születnek a mai számok is.



– Élete során biztosan érte sérelem. Erről is ír a könyvben? – faggatom.

– Módjával. Időközben megszépültek az emlékezetben – állítja az énekes.

A könyvvel azonos című CD egy dalt rejt.

– A drága fiam, Horváth Ákos játszotta fel az összes hangszert a CD-re, csak az orgona dicséri más munkáját. Szolnoki Péter és Farkas Zsófi vokálozott a lemezen. Most pedig a gyerek saját zenekarával készül új CD-re.

Jó lenne Charlie arcát abban a pillanatban lefotózni, amikor ezt meséli. A szeme büszkén csillog, ahogy Ákos tehetségét dicséri.