[caption id="" align="alignleft" width="284"] Az 1980-as moszkvai olimpia fáklyája a rákosszentmihályi magángyűjtemény egyik értékes darabja

[/caption]A kivételes magángyűjteményt nem tartják a családi otthon falai között bezárva, hanem rendszeresen „házalnak” is. Nemrég zárult az utazó kiállítás 231. bemutatója.

– A hatvanas évektől a Magyar Röplabdaszövetségben dolgoztam, s amikor főtitkárként és női válogatottunk vezetőjeként eljutottam az 1972-es müncheni játékokra, megérintett az olimpia különleges szellemisége – meséli Borovitz Tamás (75), aki a bajor fővárosban tett szert első ötkarikás emléktárgyára. Az akkori jelvényvásárlásból tudományos szintű szenvedély kerekedett, hiszen az utazó kiállítás gazdája nem csupán gyűjt, hanem előadásokat tart, cikkeket ír, tagja többek között az Egyesült Államok olimpiai gyűjtői szövetségének, itthon pedig a MOB hagyományápoló és gyűjtő- bizottságában tevékenykedik. Az olimpiai eszme, a sport népszerűsítését tartja fő feladatának, s azt vallja, hogy történeti emlékeink felkutatása, históriánk ismerete teszi teljessé az embert. Önként vállalt munkáját nem egyedül végzi – jó házastárshoz illően mérnök-tanári diplomával rendelkező felesége is csatlakozott az olimpiával kapcsolatos „hittérítő” tevékenységhez.

– Szó volt róla, hogy a vándorkiállítás helyett jobb lenne állandó helyet találni a gyűjteménynek, de én úgy gondolom, hasznosabb, ha „házhoz visszük” az ismereteket – mondja Borovitz Tamás. – A múzeumok látogatottsága behatárolt, az iskolákba, művelődési házakba eljutó tárlat viszont mindenütt sokakat vonz. A gyűjtemény mellett a vendégkönyvre vagyok a legbüszkébb, arra például, hogy Karcagon egy hét alatt ezernyolcszáz aláírás gyűlt össze.

Mit láthatnak? Papp László bokszkesztyűje, Kovács Pál vívókabátja, Dömölky Lídia tokiói aranyérmes vívótársainak aláírását is tartalmazó tőre, Baczakó Péter és Növényi Norbert meze, Schmitt Pál tőrcsatlakozója és egy nyakkendője, Gerevich Aladár 1948-as londoni karszalagja és akkreditációs kártyája ott díszeleg a „Borovitz-múzeumban”, miként híres bajnokoktól, olimpikonoktól származó emléktárgyak tömkelege az ajándékozást hitelesítő aláírásokkal együtt.

Jelvények, zászlók, dokumentumok, minikönyvek, kulcstartók, olimpiai fáklyák, formaruhák, bélyegek, érmék. Lehet talán tízezer darab is a különleges gyűjteményben.

Értékről nem beszél a gyűjtő – „nem forintról, hanem szellemi tőkéről van szó”.