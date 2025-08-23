Valami szokatlan történt a Mátrában, amíg te aludtál

Az ország legmagasabb pontján már-már őszi hangulat uralkodott szombat hajnalban, ugyanis a Hungaromet beszámolója szerint mindössze 9 fokot mértek a Kékestetőn.

Hideg szombat hajnal a Kékestetőn: mindössze 9 fokot mértek

Forrás: HungaroMet

De nemcsak a Kékestetőn volt kimondottan hideg szombat hajnalban, Heves vármegye több pontján is 9-12 fok között alakult a hőmérséklet. Beköszöntött az ősz?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, enyhe időjárás várható szombaton: