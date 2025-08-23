augusztus 23., szombat

Kékestető

1 órája

Valami szokatlan történt a Mátrában, amíg te aludtál

Címkék#mátra#Heves vármegye#Kékestető

Szokatlanul hűvös időt hozott a hétvége kezdete. Szombat hajnalban mindössze 9 Celsius-fokot mértek a Mátrában.

Heol.hu

Az ország legmagasabb pontján már-már őszi hangulat uralkodott szombat hajnalban, ugyanis a Hungaromet beszámolója szerint mindössze 9 fokot mértek a Kékestetőn. 

Hideg szombat hajnal a Kékestetőn: mindössze 9 fokot mértek
Forrás: HungaroMet

De nemcsak a Kékestetőn volt kimondottan hideg szombat hajnalban, Heves vármegye több pontján is 9-12 fok között alakult a hőmérséklet. Beköszöntött az ősz? 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, enyhe időjárás várható szombaton:


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
