A szeptemberrel megérkezik az eső is

Az ország nyugati felébe visszavonhatatlanul beköszönt az ősz, a többi területen még tartja magát a napsütés.

Szombaton a Dunántúlon a fátyolfelhőzet és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, másutt viszont gomolyfelhős, napos idő várható.

Délutánig néhány helyen, legjobb eséllyel a nyugati határszél közelében hullhat csapadék, késő délutántól, estétől azonban a Dunántúlon és a középső országrészben kiterjedt zivatartevékenység kezdődik. Főként a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is várható. Heves/intenzív zivatarok is főleg ebben a térségben alakulhatnak ki viharos (>60-70, néhol akár >80-90 km/h) széllökések és jégeső (néhol esetleg ~2 cm átmérő) kíséretében. Legjellemzőbb azonban a felhőszakadás lesz, tehát rövid idő alatt 20-40 mm csapadék is leeshet.

A hőmérséklet csúcsértéke a Nyugat-Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.