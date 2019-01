Borúval, széllel és csapadékkal kezdődik a hét

Viszont 7 fokig is felszökhet a hőmérséklet.

Hétfőn többnyire erősen felhős, borult lesz az ég. Napközben a csapadékzóna egyre keletebbre helyeződik, amelyből elsősorban esőre, havas esőre, majd főként délutántól havazásra is kell számítani. A reggeli, délelőtti órákban főként a középső területeken átmenetileg intenzív ónos eső is eshet. A Tiszántúlon a déli, másutt az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik.

A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 0 és +7 fok között várható, délkeleten lesz a legenyhébb idő. Késő estére -2 és +2 fok közé hűl le a levegő.