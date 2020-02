Enyhe, de csapadékos lesz a kedd

Sokfelé kell esőre számítani, néhol havas eső is lehet.

Erősen felhős vagy borult marad az ég, de a nap második felében nyugaton kissé vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Sokfelé kell esőre számítani, sőt helyenként zivatar is kialakulhat. Késő délután, este néhol havas eső, a hegyekben havazás is lehet. A délutáni órákra a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tolódik, így ezeken a tájakon jelentős mennyiségű eső is hullhat. A déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, de napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és viharossá fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű, az északkeleti határ közelében számíthatunk az alacsonyabb, délnyugaton pedig a magasabb értékekre. Késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.