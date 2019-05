Esernyő nélkül továbbra se lépjünk ki otthonról

Csütörtökön is marad az eső, de néhol már csökken a felhőzet. Maximum 23 fokra számíthatunk.

Délkeleten már felszakadozik, csökken a felhőzet, másutt még jobbára borult marad az ég. Egyre inkább a Dunántúlra és az északi határ közelébe koncentrálódik a tartós csapadékhullás, de ott is egyre kevesebb helyen lesz jellemző. Ugyanakkor keletebbre délután szórványosan alakul ki zápor, délkeleten néhol zivatar is. Az északi, északkeleti szél az Észak-Dunántúlon, valamint a Zemplén tágabb környezetében erős lesz, zivatarokban viharos széllökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 12 és 17, keletebbre 15 és 23 fok között valószínű. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő.