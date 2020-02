Eső, havas eső, sőt havazás is lehet pénteken

A legmagasabb hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Nyugat felől lassan, fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, később a középső tájakon is kisüt a nap, de északkeleten, keleten estig zárt maradhat a felhőzet. Kezdetben többfelé várható csapadék: főként eső, de északkeleten, keleten havas eső, havazás is előfordulhat. Az összefüggő csapadék egyre inkább a keleti országrészre húzódik, délután ott is fokozatosan megszűnik a tartós csapadék. Nyugaton elszórtan záporok, hózáporok fordulhatnak elő. A Dunántúlon és a főváros térségében viharos lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.