Felhős lesz az ég pénteken

Néhol csapadék és közepesen erős szél is kísérheti a felhőzet megnövekedését, de azért néhány órára a nap is szerephez jut.

Pénteken többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon kevésbé borús körülményekre lehet számítani egy-két területen. A legtöbb felhő az ország északkeleti harmadában várható, de legalább néhány órás napsütésben ott is bízni lehet. Csapadék elsősorban a középső és keleti országrészben fordulhat elő, nagyobb számban ezen belül is a Tiszántúlon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol elszórtan zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, a Bakonyban és a Balaton térségében néhol erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Késő estére 12, 17 fokra hűl le a levegő.