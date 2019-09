Fokozatosan csökken a felhőzet

A keleti országrészben még várható csapadék, de keddre már mindenhol kiderül.

Nyugat felől határozott felhőzet-csökkenés veszi kezdetét, ezzel együtt a csapadék súlypontja, illetve a heves zivatarok is a keleti országrészre helyeződnek át. Éjszakára kiderül az ég, majd nyugat felől magasszintű felhők sodródnak be. Hajnalban helyenként pára, ködfoltok is képződnek. Kedden a napos időt csak kevés fátyolfelhő zavarja majd, és csapadék sem várható. Az egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira forduló szelet olykor erős, zivatarok környezetében akár viharos széllökések kísérhetik. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, kedden már keleti, délkeleti irányú lesz az áramlás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű. A hajnal a felhősebb keleti tájakon lesz enyhébb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 21 és 26 fok között alakul.