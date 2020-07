Napos, meleg idő lesz kedden

zöldszüret / 15 perce

A zöldszüretet július 21-ig kellett befejeznie azoknak, akik pályáztak erre. A koronavírus-járvány miatt idén az általános szabályozástól el lehetett térni, így azokról a területekről is szedhettek zölden, amelyekről tavaly is. Megyénk borvidékein az országos átlagnál kevesebb igényt nyújtottak be a termelők.