Szeles lesz a kedd

A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között várható.

Hétfő estig a fokozatosan megnövekvő felhőzetből a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kisebb záporok kialakulhatnak. Az éjszaka második felétől nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik, amely reggelre a Tisza vonaláig borítja be az eget, ekkorra viszont a Dunántúl nagyobb részén már kiderül az ég. A felhősödéssel együtt jelentősebb csapadék is érkezik egy-egy intenzívebb góccal, néhol az ég is döröghet.

Kedden a felhőzet és a csapadék fokozatosan a Tiszántúlra szorul vissza, nyugat felől egyre nagyobb területen kisüt a nap. A délies szél sokfelé lesz erős, és az éjszaka során további erősödés várható. A Dunántúlon és a hegyekben főleg éjszaka és kedden viharos lökések is lesznek, de ezek kedd estére megszűnnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, az északkeleti határ közelében lehet a leghűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 23 fok között várható.

