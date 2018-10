Támad az ősz, jön a lehülés

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 9 és 15 fok között várható.

Tovább növekszik, vastagszik, majd szerdán napközben északkelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Este, éjszaka főként északon, északkeleten, holnap napközben átmenetileg több helyen számíthatunk esőre, záporra, legkésőbb délnyugaton szűnik meg a csapadék, és csökken a felhőzet. A nyugati, északnyugati szél nagy területen erős, hajnaltól sokfelé viharos lesz.

Holnap délután mérséklődik a légmozgás, de még akkor is számíthatunk egy-egy viharos széllökésre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 9 és 15 fok között várható, délelőtt áll be a maximum, ekkor délnyugaton még 16, 18 fok is lehet. Délután már országszerte hűl a levegő.

