Vasárnap is marad a kellemes meleg

Csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, 27 fok is lehet

A délutáni óráktól az ország északkeleti harmadán helyenként erősebben megnövekszik a felhőzet, másutt gomolyfelhős, napos idő valószínű. Az Északi-középhegységben, a Nyírségben zápor, egy-egy zivatar is lehet. Éjszaka már nem valószínű csapadék, de északkeleten még felhősebb körzetek is lesznek. Vasárnap a változó mennyiségű és vastagságú felhők mellett mindenütt számíthatunk napsütésre, keleten néhol zápor kialakulhat. Megélénkül, a Nyírségben, szombaton helyenként a Nyugat-Dunántúlon is, megerősödik az északi, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, a magasabb értékek a nagyvárosokban, vízpartokon lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 27 fok között várható.