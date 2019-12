Záporokra, hózáporokra is készüljünk

Csütörtök éjjel megvastagszik a felhőzet, pénteken változékony lesz az idő.

A gyengén vagy közepesen felhős ég mellett pénteken is több órára kisüt a nap, és helyenként záporok, hózáporok is kialakulnak. Éjszakára a déli és nyugati országrészben átmenetileg megnövekszik a fátyolfelhőzet, a délnyugati határszélen meg is vastagszik. Az északnyugati szél napközben időnként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +1 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 7 fok között valószínű.