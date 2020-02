Zivatar és széllökések miatt továbbra is első fokú figyelmeztetés van érvényben szűkebb hazánk területén.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az elmúlt napokban Európában tomboló, Ciara névre keresztelt téli vihar elérte Magyarországot. Az erős szél miatt hétfőre Heves megyére is kiadták az elsőfokú riasztást. Sőt mi több, ahogy arról pedig a met.hu hétfő esti, 20 órai jelentésében beszámolt, a Mátra térségében már 118 kilométer/órás széllökést is mértek. Az idokep.hu széltérképből pedig kiderül az is, hogy az atkári repülőtérnél 94 kilométer/órás volt a legnagyobb széllökés, míg Markazon 75 kilométer/óra, Gyöngyössolymoson 67 kilométer/óra, Aldebrőn 52 kilométer/óra, Egerben pedig 42 kilométer/óra volt a szélmaximum.

Mint írják, kedden fokozatosan megnövekszik a felhőzet, hajnalban már mindenhol erősen felhős lesz az ég. Éjfél előtt keleten lehet egyre kevesebb helyen eső, zápor, az éjféli óráktól viszont északnyugat felől ismét többfelé alakul ki eső, zápor, néhol zivatar, az Északi-középhegység térségében havas eső is lehet. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul.

Kedden délelőtt kezdetben sok lesz a felhő, és több helyen fordul elő eső, zápor, néhol zivatar, az Északi-középhegységben havas eső is lehet, majd a kora délelőtti óráktól északnyugat felől csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap, legfeljebb néhol lehet zápor, északkeleten egy-egy hózápor. A szél ismét nyugatira, északnyugatira vált, és újra sokfelé viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock