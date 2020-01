A fagy nem tett még kárt, a metszéshez kiváló az időjárás Hevesben

A tél közepén járunk és a földeket nem borította be még hótakaró. A szakembereket arról kérdeztük, milyen hatása van ennek a szőlőültetvényekre. Szerintük kárt nem okozott, s mert azért hidegek jártak, fagyos volt a föld, a metszési munkákkal is jól lehetett haladni.

Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának leköszönő elnöke, dr. Pál Sándor szerint a csapadék – mindegy, hogy hó vagy eső – fog hiányozni, a metszés azonban jól halad. Ennek a munkának kifejezetten kedvez a mostani időjárás. A téli csapadék azért lenne fontos, mert az a talajban elraktározódik.

– Eddig egyébként az időjárás ideális volt – magyarázta a szakember. – Nagy hideget nem tapasztaltunk, így fagykár sem keletkezett. Ahogyan haladunk előre az időben, úgy lenne fokozottan veszélyes egy nagyobb hideg. A március elején beköszönő fagyok például már komolyabb károkat is okozhatnának.

Megtudtuk, hogy csaknem 5600 hektáron gazdálkodó borvidéken most készül az összesítés a termőterület nagyságáról. Ebben összegzik, mekkora a termő- és nem termő terület, mennyit tesz ki az új ültetésű és termőre forduló ültetvény. Támogatott kivágások egyébként az utóbbi időkben nem voltak, viszont január 29-ig lehet benyújtani az igényt az államkincstárhoz a fajtaváltásra, a szerkezetátalakításra. Ennek támogatása európai uniós forrásból történik.

Kovács Zita, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a Hírlap kérdésére azt mondta, mindenhol metszenek a borvidék szőleiben. Bár hó nem esett, szerencsére elég hideg van ahhoz, hogy ne induljon meg a nedvkeringés a növényzetben.

– Úgy látom, hogy azok a termelők, akik kellően szorgalmasak, a metszéshez időben hozzáláttak, február végéig be is fejezhetik ezt a munkát – közölte a hegyközségi tanács elnöke. A szakember arról is tájékoztatta a Heolt, hogy a majdnem 6500 hektáron gazdálkodó borvidéken most összesítik a tavalyi termést. Bár pontos adatok még nincsenek, elég nagy biztonsággal mondható, hogy 25-30 százalékkal termett kevesebb, mint az azt megelőző évben. Történt ez annak ellenére, hogy bár a tőkéken sok fürt mutatkozott a nyáron, de a csapadék hiánya miatt nagy volt a súlyvesztés.

– Nem könnyű a metszés, nagy odafigyelést igényel, egyebek között például a beteg hajtások leválogatása. A munka során a legnagyobb nehézséget persze, az időjárás okozza. Ha köd van például, s kellően hideg, a nedvesség ráfagy a vesszőre. Arról nem is beszélve, hogy átnedvesedik, átázik a kesztyű. Ha nincs fagy, és hó se borítja a földet, akkor meg a sárral kell megküzdeni – fejtegette az Andornaktályán élő Tamás, aki rendszeresen jár metszeni a környékbeli szőlősgazdákhoz. A fiatalember szavai szerint ezer forint körül mozog az órabér, s csúcsidőben akár száz munkát végző ember is összeszámolható a falu határában lévő szőlőkben.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock