Az egri szüretet is késlelteti az esős időjárás

Az Egri borvidéken javában tart a szüret. Az ősszel harmadszor is beköszöntő esős napok azonban késleltetik a betakarítást. A hegyközségi tanács elnöke szerint az ötezer hektárnyi termőterület mintegy 60 százalékáról szedték már le a szőlőt a gazdák. A termésátlag várhatóan 100 mázsa alatt marad hektáronként.

Október 9-ét jelölte meg az utolsó fajták szedésének kezdődátumául, s egyben a háromféle cabernet szüretének legkorábbi napjául Tarsoly József egri hegybíró. Mindazon gazdák, akik az elmúlt hét végén belefogtak a szedésbe, elkerülhették azokat a nehézségeket, amik azokat sújtották, akik kivártak, és a későbbi időpont mellett döntöttek. Az elhúzódó eső ugyanis hátráltatja a munkálatokat.

Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a Heol kérdésére elmondta: javában tart még a szüret a borvidéken. Az ötezer hektárnyi termőterületből jó erős háromezerről szedték már le eddig a szőlőt. Eddig is késleltette a betakarítást a csapadék, hétfőtől pedig igen jelentős mennyiség hullott.

– Megítélésem szerint ez a mostani esőzés bajt egyelőre nem csinál a szőlőben, viszont a szüreti munkát nehezebbé teszi. A merlot és a cabernet fajták vannak még a tőkén, utóbbi megközelítően 600–700 hektáron. A mintegy 1200 hektáron termő kékfrankosnak is szedetlen lehet még legalább az egyharmada, illetve a tőkén maradt eddig 200 hektárnyi hárslevelű is – mondta a hegyközségi tanács elnöke.

Szavai szerint rothadástól, gombabetegségtől egyelőre nem kell tartani a hűvös idő miatt. A szőlő cukorfoka viszonylag magas, 18–20 fok közötti, de további fokosodás már nem lesz. Az idén nem volt kényszerérés, így a termés savtartalma is jól alakult, a savak intenzívebbek. Összességében az évjáratot jónak lehet mondani. A termés mennyiségét illetően még pontos adatot nem lehet tudni, hiszen a leszedett terület erős egyharmadáról érkeztek be eddig a jelentések. Ez alapján a termésátlag 97–98 mázsára tehető hektáronként.

Idén még a franciák is érdeklődtek a borvidékünkön termett szőlő iránt

Kíváncsiak voltunk az értékesítés helyzetére is. Kérdés, hogy maradtak-e mélyrepülésben az évek óta igen alacsonynak tartott felvásárlási árak, amikre panaszkodtak a gazdák.

Farkas László szerint megközelítően a tavalyi árak jellemzőek az idén is. Az elnök úgy véli, hogy az északi régió jobban profitálhatott volna a most igen erős alföldi keresletből. Mi több, francia érdeklődés is mutatkozott a magyar szőlő, jelesül az Egri borvidék termése iránt. Mindez azt mutatja, hogy Európa más boros országaiban is kisebb mennyiség termett a tőkéken, mint amire igény mutatkozik a borászatok részéről.

A hegyközségi tanács elnöke azt hangsúlyozta, hogy a kilónkénti árak részben a minőségtől függenek, másrészt az előzetesen kötött szerződések is meghatározzák azt. A szórás ugyan nagy volt az idén, de egyfajta átlagolás elvégezhető. Ennek alapján a fehér fajták a 70–75 forinttól kilencven forintig keltek el kilónként.

A kék szőlő 85 forinton nyit általában, de esetenként a 130 forintot is megadtak érte kilónként.

