Beborította a vastag hótakaró Bélapátfalvát is (videó)

15 centis hóréteg alakult ki Bélapátfalván. Miskolc környékére és Tiszafüredre is bőven jutott a hóból.

A Bükk lábánál fekvő Bélapátfalván is vastagabb hótakaró alakult ki hétfő reggelre. Az időkép.hu egyik észlelője 10-15 centis hóvastagságról számolt be, amihez fotót is mellékelt.

Ugyancsak az időkép.hu tette közzé azt a webkamerás videót, amelyen gyorsított felvételen látszik, ahogy egy éjszaka alatt gyakorlatilag teljesen kifehéredik a település.