Citromsárga figyelmeztetést adtak ki Hevesre, jégesőre, zivatarra is számíthatunk

Szűkebb hazánk területére is első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a kora délelőtti óráktól kezdetben a Dunántúlon, majd délutántól már a Dunától keletre is többfelé kell számítani intenzívebb záporokra és zivatarokra, melyeket viharos széllökések (70-80 kilométer/órás), lokálisan nagyobb mennyiségű (helyenként akár 25-30 milliméter is lehet) csapadék, valamint kisebb szemű (1-2 centiméter) jégeső is kísérhet.

Csütörtökön a nappali gomolyfelhő-képződésből a déli órák környékétől keleten zivatarok kialakulására van esély. A zivatarokat viharos szél (60-80 kilométer/óra) esetleg aprószemű jég kísérheti.