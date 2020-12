Deresedés miatt fokozott óvatosságot kérnek a Mátrában és a Bükkben közlekedőktől

Az elmúlt napokban az ország magasabban fekvő pontjain, elsősorban a Mátrába és a Bükkre vezető útszakaszoknál is erőteljesebb deresedést alakult ki.

Ez az időjárási jelenség elsősorban az út menti fákon jelent meg, a jegesedés miatt pedig az ágak több helyen is letöredeztek a jég súlya miatt, de akár kisebb-nagyobb jégdarabok is lehullhatnak még az úttestre is. Ezért a Magyar Közút szakemberei fokozott óvatosságot kérnek az arra közlekedőktől – írják közleményükben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az elsősorban a legmagasabban fekvő hegyvidéki szakaszokon, kiemelten a Mátrában és a Bükkben előforduló deresedés idején minden szükséges beavatkozást elvégezzen, hogy a közlekedők biztonsággal használhassák a társaság kezelésébe tartozó útszakaszokat. Ilyen időjárási jelenség esetén az út menti fákon is vastag jégréteg képződhet, amit nem minden esetben bírnak el, még a fiatal és erősebb ágak sem, ezért azok a jég súlya miatt letöredezhetnek.

A cég illetékes mérnökségei a következő napokban is kiemelten foglalkozik a Mátrába és a Bükkbe vezető szakaszokkal, a szükséges síkosságmentesítési és takarítási munkákat is elvégzik a szakemberek, hogy az ünnepek alatt is biztosíthassák a forgalmat. A következő pár napban az előrejelzések alapján enyhébb időjárás várható, de a hét második felében erőteljesebb lehűlés várható, így ismét hasonló időjárási jelenségre kell felkészülni az autósoknak az érintett térségekben.

A társaság munkatársai arra kérik a Mátrában és a Bükkben közlekedőket, hogy csak akkor induljanak útnak, ha előtte tájékozódtak az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon vagy a cég megyei diszpécsereinél.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock