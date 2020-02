Egerben és a Kékestetőn is nagy pelyhekben hullott a hó (videóval)

Péntek reggelre szűkebb hazánk területére is megérkezett a havazás.

Mint arról korábban már beszámoltunk, futószalagszerűen érkeznek a frontok a következő napokban. Ahogy az idokep.hu előrejelzésében ígérte, péntek reggelre megérkezett ezúttal nem csak eső, hanem főként az ország északkeleti felén havas eső, hó is hullott. Egerben is havazott, a Kékestetőn pedig viharos szél és havazás volt a hajnali órákban. A met.hu szerint délelőtt 6 centi a hóvastagság az ország legmagasabb pontján.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint egyébként pénteken délután nyugat felől lassan, fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, később a középső tájakon is kisüt a nap, de északkeleten, keleten estig zárt maradhat a felhőzet. Kezdetben többfelé várható csapadék: főként eső, de északkeleten, keleten havas eső, havazás is előfordulhat. Az összefüggő csapadék egyre inkább a keleti országrészre húzódik, délután ott is fokozatosan megszűnik a tartós csapadék. Nyugaton elszórtan záporok, hózáporok fordulhatnak elő. A Dunántúlon és a főváros térségében viharos lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Szombaton kezdetben gyengén felhős, napos időre számíthatunk, majd nyugat felől erősen megnövekvő fátyolfelhőzet szűri a napsütést, emellett gomolyfelhők is megjelennek. Jelentéktelen záporesőn kívül csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél élénk vagy erős lesz, de a Fertő térségében időként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton a melegebb.