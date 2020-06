Felhőszakadásra, jégesőre is számíthatunk vasárnap

Vasárnap a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, előfordulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, egy-egy hevesebb vihart felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombat délután, este legjobb eséllyel a Győr-Szeged és Salgótarján-Debrecen vonalak közötti sávban alakulhatnak ki szórványosan zivatarok. A délnyugati országrészben ma nem várható zivatartevékenység. A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 mm közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 mm feletti mennyiség sem kizárt. Emellett viharos szél is társulhat csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, 90 km/h feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű (> 2 cm) jégre is lehet számítani. Éjszakára eleinte még a Győr-Szeged sáv lehet aktív, majd várhatóan megszűnik a villámtevékenység.

Holnap már a mainál több helyen, és nagyobb területi lefedettség mellett várható zivatarok kialakulása a késő délelőtti, déli óráktól kezdődően, többnyire a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel.

Vasárnap a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, és több tájegységünkön is előfordulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, egy-egy hevesebb vihart felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Zivataroktól függetlenül délnyugaton a délnyugati, északkeleten pedig az északias szél élénkülhet meg. Hajnalra egy-egy helyen párássá válhat a levegő, miközben 14 és 20 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 25 és 31 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, de a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűlhet a levegő. Gyenge hidegfronti hatás és fülledt idő – írja az Időkép.