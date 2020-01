Gödöllő környékén bekeményített a köd (videó)

Az Országos Meteorológia Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki ónos eső miatt megyénk egész területére hétfőtől.

Mint arról már korábban beszámoltunk, hétvégén is a ködös, nyirkos időjárás jellemzi megyénket. Vasárnap reggeltől már nagy területen képződhet sűrű köd, mely napközben főként az ország északkeleti felén tartósabban meg is maradhat.

Az Országos Meteorológia Szolgálat közlése szerint vasárnap estétől egy dél felől felvonuló csapadékrendszer várható. Mint írják továbbra is több helyen számítani lehet ködre, főként a Dunántúlon helyenként sűrű, zúzmarás köd is előfordul, ónos szitálással, míg északkeleten hószállingózás is lehetséges.

Hétfőn sokfelé borongós, párás, ködös időre van kilátás, csak helyenként süthet ki a nap. Kezdetben többfelé előfordulhat kisebb eső, ónos eső is. A legmagasabb hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.

Olvasónk beküldött videóján is jól látszik, hogy egyre sűrűbb köd ereszkedik térségünkre.

Az Útinform információja szerint országszerte borult, felhős, csapadékmentes, a Dunától nyugatra ködös az idő. Közlésük szerint a gyorsforgalmi utak burkolata túlnyomórészt sónedves de az M43-ason és az M3-as autópálya Hatvan és Mezőkeresztes közötti szakaszán már száraz a burkolat. A fő- és a mellékutak felülete is a sószórások hatására sónedves, nedves.

A Dunántúlon a párás, ködös területeken főleg a Bakonyban, a Zalai-dombságban és a Belső-Somogyban 100-300 m a látótáv. Ködfoltok nehezítik a közlekedést a Balaton déli partján, Dunaújváros térségében, Pest megye keleti területein, a Gödöllői-dombság útjain és a Mátra alján Gyöngyös térségében.