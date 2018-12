Heves megyébe is megérkezett a havazás (Fotókkal)

Citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a füzesabonyi járásra.

Szombat estig még folytatódik az országos havazás, de a Dunántúlon nyugat felől gyengül, éjszaka fokozatosan megszűnik a csapadék. – írja a met.hu. Heves megyében a füzesabonyi térségben lehet számítani erős hófúvásra.

A keleti határnál vegyes formájú csapadék, havas eső, fagyott eső sem kizárt. A havazás vasárnap napközben keletre, északkeletre szorul vissza, miközben a hőmérséklet is több helyen fagypont fölé emelkedik és északkeleten havas eső is lehetséges, így jelentősebb hógyarapodás már nem valószínű. A hegyvidéki területeken a hóréteg vastagsága vasárnap reggelig elérheti a 15-20 cm-es vastagságot is.

