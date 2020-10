Így olvadt el a szokatlanul korai, októberi hó a Kékesen (videó)

A szokatlanul hamar jött, októberi hónak nem örülhettek sokáig a Kékesre látogatók, csütörtök délutánra szinte teljesen elolvadt.

Mint arról már többször is beszámoltunk portálunkon, szerda hajnalra Heves megye magasabban fekvő részeire is megérkezett az idei első havazás. Bánkúton és a Kékesen is fehérbe öltözött a táj, az ország legmagasabb pontján pedig 14 centiméteres hótakaró alakult ki.

A telet szeretők viszont nem sokáig örülhettek neki, ugyanis hamar olvadásnak indult a hóréteg, csütörtök késő délutánra már nem sok maradt meg belőle a Kékestetőn. Melyet az alábbi gyorsított videón olvasóinkkal is megosztunk.