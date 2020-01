Köd és csapadék érkezik, több helyen ónos eső is eshet Hevesben

Nem tágít a szürkeség, bár csütörtökön az ország nagy részén végre megmutatta magát a napsütés, hétvégén ismét a ború lesz meghatározó, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap.

Szombat és vasárnap reggelre is nagy területen képződhet sűrű köd, melynek egy része a még továbbra is gyenge, mérsékelt légmozgás miatt napközben is tartósan megmaradhat. Emellett a magasabb légrétegekben is nedvesebb levegő érkezik, így ahol a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet feloszlik, az érkező felhőzet miatt ott sem számíthatunk sok napsütésre – írja az Időkép.

Az Országos Meteorológiai szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki ónos esőzés miatt vasárnaptól Heves megye területére. A sűrű köd napközben főként az ország északkeleti felén tartósabban is megmaradhat. A köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat.

Ónos esőre nagyobb esély az ország északkeleti felén mutatkozik. Emiatt ismét találkozhatunk síkos, jeges útszakaszokkal, érdemes lesz körültekintően, óvatosan közlekedni.

A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen 0 és +5 fok között alakul, enyhébb idő csak vasárnap az átmenetileg naposabb déli, délkeleti tájakon lehet. A tartósan ködös tájakon viszont napközben is gyengén fagyhat.