Leesett az első hó Hevesben

Hétfő reggelre megyénket is elérte az igazi téli időjárás és több centméteres hóréteg alakult ki.

Ahogy azt már korábban jelezték, vasárnap éjszaka megérkezett hazánkba az igazi tél, és ezzel együtt a havazás, havas eső is. A lehűlés, bár az évszakban nem meglepő, komolyabb fagyokat is hozott már vasárnap reggelre, ezért érdemes mindenkinek a szokásosnál óvatosabban közlekednie a télies útviszonyok miatt.

Pest és Fejér megyére egyébként intenzív ónos eső miatt másodfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológia, míg Heves megyére elsőfokút a havazás miatt, így a sofőröknek azzal is számolniuk kell, hogy a havas, latyakos, esetleg hódarás utak után igencsak csúszós szakaszok is veszélyeztethetik biztonságokat. A Magyar Közút korábban azt tanácsolta, hogy a társaság folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak, ezért szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére.

A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat cseréljék át téli közlekedésre alkalmas, megfelelő minőségű téli abroncsokra. Továbbá a közlekedőknek érdemes még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról, ezt megtehetik az Útinform szolgálatánál és megyei diszpécsereinél, valamint az utinform.hu-n.

Behavazódott a Kékes is

Az Útinform arra is figyelmeztetett, hogy hétfőn délelőttől egyre nagyobb területen kísérhetik élénk, a magasabb hegycsúcsokon erős lökések az északiasra forduló szelet, mely elsősorban a Dunántúli-középhegység hegyein hófúvást eredményezhet. A hétfő reggeli órákban várhatóan a Dunántúl északkeleti felén, Pest megye déli részén ónos eső is előfordulhat. Ennek mennyisége és kiterjedése meglehetősen bizonytalan.

Az MTI vasárnap arról is tájékoztatott, hogy az érkező csapadék az ország északkeleti harmadán (nagyjából a Budapest-Debrecen vonaltól északra) döntően hó lesz. Mint arról korábban már beszámoltunk, ebben a térségben már hétfő reggelre is akár 5 centiméteres hóréteg boríthatja a tájat, hétfő estig pedig összességében 2 – 8 centiméter friss (tapadó) hó valószínű, helyenként azonban a 10, hegyekben pedig a 15-20 centiméter is elérheti a hóréteg vastagsága.