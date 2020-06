Narancssárga figyelmeztetés adtak ki Hevesre felhőszakadás miatt

Intenzív zivatar is valószínű, amelyhez felhőszakadás és akár 30-50 milliméter csapadék, jégeső és 60-80 kilométer/óra feletti szél is társulhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, a nyugati országrész kivételével elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, leginkább a Dunától keletre. Kiemelten az Alföldön, annak is az északi, északkeleti részén, illetve a Duna-Tisza-közén helyenként intenzív zivatar is valószínű, amelyhez felhőszakadás (30-50 milliméter csapadék, helyenként akár >50 milliméter), jégeső, 60-80 kilométer/óra feletti szél is társulhat. Még az esti, éjszakai órákban is számíthatunk helyenként zivatartevékenységre, erre elsősorban a Dunától keletre lesz esély.

Szerdán az ország nagy részén (főként keleten és az ország északi részein) zivatar kialakulására készülhetünk (a Dunántúl nyugati szélén lehet a legkisebb eséllyel). A zivatarokat elsősorban holnap is felhőszakadás kíséri (30-50 mm csapadék), kisebb eséllyel 60-70 km/h feletti szél, illetve jégeső is társulhat hozzájuk.