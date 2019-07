Riasztást adtak ki megyénkre, erős széllökésekre jégesőre is számíthatunk

Néhol rövid idő alatt 20 mm-t meghaladó csapadék, jégeső is várható, valamint 70-80 km/h-s szélroham is előfordulhat.

Vasárnap délután a Dunántúl északi felén helyenként, az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön szórványosan várható zivatar. Az érkező fronthoz kapcsolódóan az Észak-Dunántúlon, majd este a középső és északkeleti országrészben csapadéktól függetlenül is átmenetileg 50-60 km/h fölé erősödhet az északnyugatira forduló szél – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Zivatarokhoz kapcsolódóan azonban – legjobb eséllyel északkeleten – néhol rövid idő alatt 20 mm-t meghaladó csapadék, jégeső is várható, valamint 70-80 km/h-s szélroham is előfordulhat. Kora este a zivatarok a Dunántúl és az Alföld középső, később délebbi részei fölé is átterjedhetnek, illetve helyenként kialakulhatnak. Éjszaka és hajnalban a déli és keleti országrészben marad még labilisabb a légállapot. Hétfőn napközben már nem valószínű zivatar.

A napi középhőmérséklet az északkeleti megyék és a délnyugati határvidék kivételével vasárnap még általában 25, 26 fok körül valószínű, majd hétfőn mérséklődik a nappali felmelegedés.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock