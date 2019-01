Sok helyen okozott elakadást a csütörtök éjjeli havazás (Fotókkal)

A csütörtök éjszakai havazás számos helyen lassította a forgalmat, egy lengyel kamion a bükkszéki tetőn akadt el.

A tegnap megyénkbe is megérkezett havazás több útszakaszon is gondot okozott. A csúszós, havas úton egy lengyel kamion is elakadt.

Az előrejelzés szerint pénteken kezdetben még többfelé lehet hószállingózás, gyenge havazás, délután viszont már csak a déli tájakon számíthatunk hószállingózásra, miközben nyugaton, északnyugaton szakadozottabbá válhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre ott a nap is kisüthet – írja a időkép.

Kezdőképünk: Ládi László