Újabb egy centi fehér karácsonyt kaptunk a Kékestetőn

Karácsony első napja után december 26-án is hóréteg borította be a Kékestetőt.

Ismét kifehéredett a hajnali hózápor után a Kékestető, de a hóvastagság nem éri el az egy centimétert – számolt be róla Facebook-oldalán csütörtökön a Met Hír. Mint azt korábban már megírtuk, az ország legmagasabb pontját karácsony első napján is elérte egy gyenge havazás. A tájat az apró pelyhekben hulló hó akkor is vékonyan fehérré festette.

Az idokep.hu előrejelzése szerint csütörtökön eleinte keleten és délen eshet kevés eső, majd a változóan felhős, napos időben legfeljebb keleten lehet ismét kisebb zápor, a hegyekben átmenetileg hózápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, főként a Dunántúlon gyakran erős lesz. Kora délután 4-9 fok várható.

Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakok mindenhol lehetnek, futó zápor, hózápor keleten, északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél főként a Dunántúlon lehet továbbra is erős. Hajnalban -5, +1, napközben 3-7 fokra van kilátás.