Már virtuálisan. A teljesen lecsupaszított otthon így még inspirálóbb, hiszen az ember azonnal belelátja a nyers terekbe a saját bútorait, álmait.

"Budapesttől fél óra autóúttal, a hatvani leágazó mellett, Lőrincin, a központhoz közel, csendes mellékutcában eladó egy 6+1 szobás, 518 négyzetméteres, igazán egyedi tervezésű lakóingatlan. A ház 2006-ban épült téglából, kő és beton alappal, fa és zsindely tetőszerkezettel, hőszigetelt falakkal. 2 szintes, 6 hálószobával (átlagosan 20 négyzetméteresek), 1 nagy nappalival (közel 200 négyzetméter), 2 hatalmas, gyönyörű fürdőszobával (18 és 20 négyzetméter), nagy konyhával (30 négyzetméter), mely tágas, beépített bútorral, gépesítve a vételár része. A konyha mellett egy kamra is található.

A házhoz nagy terasz, kazánház is tartozik. A telken alakulóban van egy félkész garázs is, melynek az alapja és a tégla falazat már áll. A kert igényesen kialakítható, néhány frissen ültetett fa (meggy, birs, szilva dió), füves terület található rajta. A ház melegét gáz cirkó fűtés adja radiátoros és padlófűtéssel. Az ingatlan kiváló teret igénylőknek, nagycsaládosoknak, alkalmas irodának, orvosi rendelőnek, étteremnek, vagy egyéb vállalkozásnak, bemutatóteremnek is! Pár perc sétával elérhető iskola, orvosi rendelő, boltok, fitness terem, posta… de a buszmegálló és a vasútállomás is könnyen megközelíthető. Ár-érték arányban RENDKÍVÜL kedvező (163 ezer forint/négyzetméter!)! Kissé felújításra szorul, de gyorsan birokba vehető!"

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!