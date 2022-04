“Eladó 284 m2-es belvárosi családi ház Gyöngyösön! Belvárosi polgári ház, hat szobával, 3 fürdőszobával, 3 konyhával, 170 m2-es pincével (rakott boltozatos) zárt belső udvarral eladó. A ház 1920-as években épült, belmagassága 3,94 méter, szobái tágasak, világosak. Fűtése gázkazánnal, radiátorokon keresztül történik, de nagy szobáiban három cserépkályha is beépítésre került. A ház alkalmas több generáció együttélésére, de átépíthető társasházzá, mérete és elhelyezkedése (főtér közelsége) többfajta vállalkozás (vendéglátás, szálláshely, kereskedelem) számára is megfelelővé teszi. Az épület alatti nagy (170 m2) boltíves tágas pince szintén több célra hasznosítható. A zárt, déli tájolású napsütötte udvar belső intimitást ad a háznak, udvarán egy nagy termő cseresznyefa áll. A ház legbelső sarkában, az épület része a nagyméretű garázs, amelyből a padlásra feljuthatunk. Van ezen kívül egy 27 m2-es lemez borítású telepített garázs/tároló is az udvaron, amelyet a ház új tulajdonosa akár el is bonthat, vagy hasznosíthat, igénye szerint. [...]”

