“Mesés hangulatú belvárosi családi ház, luxus villa eladó Egerben! Az eladó egri családi ház/apartman jellemzői:

- belvárosi elhelyezkedés, csendes, egyirányú utcában

- 500 négyzetméter telek gondozott kerttel, halastóval, sütögetővel

- 3 szinten 195 négyzetméter lakótér, nappali plusz 3 szoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba, télikert

- wellness rész az alagsorban jakuzzival, szaunával

- kerti terasz plust városi panorámás tetőterasz

- parkolási lehetőség saját garázsban

Az 1001 éjszaka hangulatát idéző családi ház/villa nagycsaládosok vagy vendéglátás, luxus apartman üzemeltetésére is kiválóan alkalmas. Az ár a házzal szemben lévő utcai bejáratú külön garázst és a teljes berendezést is tartalmazza, melyek egytől-egyig eredeti török és közel-keleti relikviák. Igény szerint utóbbiak nélkül az ár megegyezés szerint alku képes! A ház közvetlen utcafronti részén, hiteles statikai szakvélemény alapján még egy dupla garázs is kialakítható. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!