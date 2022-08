„Egyedi ajánlat! Magyarország egyik legszebb fekvésű településén, Szarvaskő újtelepi részén, aszfaltos út mellett, domboldalon, csodálatos körpanorámával, eladó ez a 270 négyzetméteres családi ház, bútorozva, gépesítve, 1200 négyzetméteres telken, mely alkalmas lehet panzió céljára is. A Bükki Nemzeti Park nyugati szélén, Eger városától hét perc autóútra található. Itt a természet közelsége, a sétáló őzek, madárcsicsergések, a tiszta levegő, a látvány a házból, nyugtató és gyógyító energiával bír.

Az épület 1986-ban épült, komoly beton alapra, Ytong téglából, Bramach cseréppel van fedve. Öt éve lett felújítva az elektromos hálózat, a vizesblokkok. Nemrég új hőszigetelt műanyag nyílászárók redőnyökkel, szúnyoghálókkal lettek beépítve. A házban található:

1. az alsó szinten: előszoba, 60 négyzetméteres amerikai nappali-étkező-konyha, innen kettő kijárattal a nagy teraszra, tágas kamra, egy 12 négyzetméteres játszó szoba, külön wc, mosókonyha, fatároló.

2. a középső szinten: az utcáról nyílóan egy 30 négyzetméteres garázs, három külön nyíló szoba, mindhez tartozik egy-egy gardrób, két szobából erkély is nyílik, fürdőszoba, és egy külön wc. Az egyik szoba régebben konyha volt, ez is könnyen visszaállítható.

3. a felső szinten: 70 négyzetméteres, itt van egy hálószoba gardróbbal, kis nappali, kis konyha, és egy fürdőszoba.

A településen nincs gáz, így elektromos fűtésű az ingatlan. Érdemes pályázni az új tulajdonosnak napelemes rendszer kialakítására. Természetesen van vezetékes víz, a telken szőlő, borospince, veteményes kert. Befektetésnek is ideális, bérbeadásra is alkalmas, több privát parkoló is kialakítható. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!