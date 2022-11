Amennyiben fontos önnek a jó levegő, festői környezet és természetközeliség, akkor jó helyen jár! Hatvanban, Budapesttől alig több mint fél órára, a pezsgő belváros zajától kínálom eladásra, ezt a bájos és rendkívül hangulatos otthont. Itt az év minden napján úgy érezheti, hogy nyaral. A teljes birtok 7 hektáros, akácos erdő + 4000 nm gyönyörű parkosított udvar. A ház hasznos területe 340 négyzetméter.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A telken található még egy 50 négyzetméteres melléképület vizesblokkal, padlófűtéssel. Ez jelenleg kutyatenyésztés számára van kialakítva. A területen még fellelhető 4 ló tartására kialakított boxos istálló, amely 98 négyzetméter. Külön fúrt kúttal és ipari árammal. Automata locsoló rendszer, elektromos kapuval. Rönkház: 170 négyzetméter alapterületű 40 m2 fedett terasz 60 m2 nappali, ebédlő, konyha egy légtérben 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, 2 gardrób Szuterén rész szintén 170 négyzetméter fűtött pince, amelyben 90 négyzetméter lakás lett kialakítva. 2 szoba, konyha, nappali - ebédlő, fürdőszoba, WC Mellette egy ajtó nyílik a két beállásos garázsba továbbá kazánház, mosó konyha, szerszámos is itt található.

Fa és pellet kazán puffer tartállyal biztosítja a meleget. 4 darab hűtő - fűtő klíma . Vízellátás saját kútról. Alacsony rezsiköltség, mivel csak villanyszámla van . Az istálló mellett van egy most is üzemelő kis büfé. Egy darab körkarám, valamint egy homokos pálya is van lovaglás céljára. Rendezett tulajdoni viszonyok, tehermentes az ingatlan.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.