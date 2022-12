„Mezőgazdasági befektetők figyelmébe! Bekölce határában, 2,15 hektár területen elhelyezkedő majorság, a hozzá tartozó 21,85 hektár legelővel együtt eladó. A terület körbekerített, saját tulajdonú köves úton közelíthető meg. A telepen az épületek között mindenhol betonozott területek, kövezett utak vannak. A tanyában található istállók, aklok, hodályok bármilyen állat tartására alkalmasak a nagy belmagasság miatt. A telep ipari árammal ellátott, vezetékes telefon- és internetszolgáltatás is elérhető. A gazdaságot a vezetékes ivóvíz- hálózatra rákötötték, az állatok ivóvíz-szükségletét 2 kút biztosítja, egy 30 méteres fúrt kút és egy 6 méteres gyűrűs kút. A legelők nagy része a gazdasági épületek körül fekszik.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A majorság központi részén helyezkedik el a 100 négyzetméter alapterületű főépület, amely jó állapotú, felújított, állandó jellegű lakhatásra vagy vendéglátásra is alkalmas. Az épület hasznosítását továbbgondolva alkalmas lehet a kulináris élvezeteket kedvelők kiszolgálására. A főépület mellett található egy 30 négyzetméteres, összkomfortos szolgálati lakás is, mögötte 8 négyzetméteres tárolóval egybeépítve. Az állattartási tevékenység végzéséhez rendelkezésre áll 300 négyzetméteres istálló, 250 négyzetméter fedett karámmal összeépítve, emellett egy 200 négyzetméter alapterületű fedett karámmal ellátott lóistálló található, ezen kívül juhok részére 200 négyzetméteres nyári szállást és aklokat alakítottak ki. A telep bértartásra és gyapjúfeldolgozásra is alkalmas lehet. Szerethető vidéken remek lehetőség! [...]”

