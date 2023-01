Tradicionális bortermelő vidék Aba Sámuel történelmi területén, szőlőültetvények, ameddig a szem ellát, közepén szigetként kimagasló birtok és gasztronómiai oázis a bor és a föld adta javak szeretetének megünneplésére!

Eladásra kínálunk a Gyöngyös és Abasár között elterülő szőlőtermő terület közepén egy háromszintes, összesen közel 1.200 m2-es, többfunkciós épületet, amely a vendéglátás fellegváraként egyszerre étterem és borház, vendégház, rendezvényterem, múzeum, bemutatóterem, és a teljes épület alatti tekintélyes borospince révén a jövőben a vendégek kimeríthetetlen bőségforrásává válhat! A teljes birtok és tanya egy nagyobb turisztikai és idegenforgalmi fejlesztés kiinduló alapja, amely fekvéséből és méreteiből adódóan kivételes lehetőséget tud biztosítani a térség befektetőinek. Másfél hektár művelés alól kivett udvar, közepén egy múlt századi, három szintes kúria megkezdett felújítással, újjáépítéssel.

Földszint: Előtér és fogadó szint, ruhatár, kollekció bemutató tér. Kiskereskedelmi üzlethelyiség, étterem, különterem, szociális helyiségek. Három különálló lakrész, vendégfogadó, recepció, társalgó. Hátul 150 adagos konyha és kiszolgáló helyiségei, raktárak. Emelet: vendéglátásra alkalmas, elszeparált galériák, raktár, valamint a szint külső folytatásaként egy 350 m2-es terasz.

Pinceszint: hatalmas kapacitású bortároló hordók, valamint klasszikus, egységekre tagolt, téglafalazatú boltíves pince az épület teljes hosszában. Az épület alapja, falazata, tetőszerkezete stabil, remek állapotban van. Villamos, víz-, és fűtéshálózata kiépített, emellett a szerelvények hiányoznak.

Belső felújítása abbamaradt, így további jelentős beruházásra van még szükség, hogy vendégfogadásra alkalmassá váljon. Átadásra kerül a teljes terület, a vendégház, a telken lévő további két évszázados házrom, valamint igény esetén a kezeléshez kapcsolódó üzleti vállalkozás. A térség ingatlanpiaci környezetében vizsgálva, a méreteket és lehetőségeket számba véve ez az ingatlan egy nagyobb, akár az 1,5 M Eurót is meghaladó üzleti fejlesztés alapeleme. A felújítási, kivitelezési igények figyelembe vételével került megállapításra a jelenlegi kínálati ára, amely 99 M Ft.

A terület értékállósága nem kérdéses, hiszen a régió történelmi múltakra tekint vissza, az adottságainak köszönhetően évszázadok óta a növénytermesztés, szőlőtermesztés, borkészítés hazája, így a jövőbeli útja és szerepe, fejlődési képessége is adott. A régióban, a településen és akár a szomszédban is további területek vásárolhatók, illetve közeli gazdálkodók szőlőterméseinek megvásárlása is lehetséges. Ha egy igazán egyedi, a térség múlt századi hangulatát máig megőrző borházat, bortanyát keres, amit saját tervei alapján varázsolna újjá, amennyiben keresi a régi épületek sokat sejtető különlegességeit, amiben ráadásul a sikeres üzlet is ott rejtőzködik, akkor ez az a birtok, ami mindezeknek megfelel![...]

