A hét ingatlana: filmbe illő konyhasziget Parádon, egy 210 milliós házban

A Parádon eladásra szánt, 373 nm-es ingatlan kapcsán a ritkán látható konyhasziget fogott meg minket. Pultot, munkalapot már gyakran látni a térbe behozva. De itt már a sütő és főzőlap is egy szuper helyen áll! Ja igen, és emellett 11 szoba is akad… Részletek most!

Forrás: ingatlanbazar.hu

“A Mátra hegység északi oldalán, a turisztikailag kedvelt kirándulóhelyen, Parádon, vonzó természeti környezetben elhelyezkedő, teljeskörűen felújított, 11 szobás családi ház /apartmanház eladó! Az eladó parádi családi ház/apartmanház jellemzői: hegyvidéki környezetben, nyugodt, csendes helyen

aszfaltozott útról jól megközelíthető

1834 nm-es, összközműves telek

2019-ben és 2020-ban teljes körű felújítás (műszaki és esztétikai)

tégla építésű, hőszigetelt homlokzattal, magas tetős, betoncserép fedéssel

gáz-központi fűtés (kombi kazán), a földszinten padlófűtés, az emeleten radiátoros rendszer

a földszinten műanyag, hőszigetelt nyílászárók

az emeleten műanyag és fa nyílászárók, cserélt, hőszigetelt üvegezéssel, az erkélyes szobákban redőnnyel ellátva

2 szintes tagolódás, 373 nm-es hasznos terület

a földszinten külön bejárattal rendelkező magán lakrész, melyben nappali - konyha - étkező, 1 hálószoba gardróbbal, fürdőszoba szaunával, garázs és plusz egy szoba találhatók, utóbbi saját fürdőszobával és bejárattal rendelkezik, tehát apartmanként is hasznosítható

a földszinten található továbbá egy vendég nappali, mely étkezőként is szolgál, egy vendég konyha, vendég wc, lépcsőház külön bejárattal, kazánház szintén külön bejárattal, illetve a magán lakrésszel közös, tágas, 18 nm-es terasz

az emeleten található egy tároló helyiség, mely mosókonyhaként funkcionál, 7 db apartman, melyek mind saját fürdőszobával rendelkeznek, illetve egy szoba kivételével mind rendelkezik saját erkéllyel

az ingatlan egészében jellemző a magas minőségű kivitelezés, igényes burkolatok, praktikus elrendezés

kiépített rendszer áll rendelkezésre a riasztóhoz és kamerákhoz, illetve éjszakai fényekhez

a kertben sütögető, és fedett szaletli található

a terasz alatt pince

több autónak zárt udvari parkoló, illetve 4 autónak fedett beálló

a teljes berendezés megegyezés tárgyát képezheti [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

