“Galyatető egyik nagyon csendes utcájában eladó egy jó állapotú, költözhető nyaraló.

Telek:

nyáron állandóan kellemes hőmérséklet, lényegesen hűvösebb klíma a városokban megszokottnál

nagyon csendes utcában

betonozott út mellett

582 négyzetméter kert

hamisítatlan erdei környezetben, hatalmas fákkal

kerti sütögető

fürdődézsa

gázcsonk a telken

Ház:

stabil szerkezeti állapot (statikai véleményezéssel alátámasztva)

beton alap

B30-as tégla falazat

masszív tetőszerkezet, betongerendás födémmel

azonnal költözhető állapot

alagsori tároló, szuterénben hatalmas közösségi tér, földszinten kb 60 négyzetméteres lakótér ( két külön nyíló szoba, konyha-étkező, kamra, fürdő-wc)

kertre néző 30 négyzetméteres panoráma terasz

lakórészben új, hőszigetelt nyílászárók, redőnnyel és szúnyoghálóval kiegészítve

hűtő-fűtő klíma

H tarifa igényléséhez megfelelő paraméterek (április 15.- október 15. között kedvezményes nappali és éjszakai díjszabás az elektromos hálózatra)

biztonsági kamerákkal felszerelve

vonalas internet elérhetőség (T-com)

Ajánlom vendégháznak, szállásoltatásra is. Az ár magában foglalja a teljes berendezést, bútorzatot, fürdődézsát, kerti bútorokat , használati eszközöket is. Ha vállalkozásban gondolkodik, az azonnali használatba vételhez minden rendelkezésre áll, valamint igény szerint honlapot is biztosít jelenlegi tulajdonosa.. Saját használatra pedig egy rendezett lakóterű, azonnali költözésre alkalmas állapotú családi házat kap, fenntarthatóság szempontjából csekély munkigényű ősfás kerttel. [...]”

