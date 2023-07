„Eladásra kínáljuk Eger egyik legközkedveltebb részén, 398 m2 -es telken egy újépítésű 444 m2-es 14 szobás apartmanházat, előreláthatólag 2024 Májusi átadással!!!

Hasznosítás szempontjából mind társasházként, mint apartmanházként üzemeltethető.

Az apartmanház új építésű épület, Egerben a belváros közelében, a Tihamér városrészben található. Kiváló megközelíthetőség, exkluzív megjelenés jellemzi az ingatlant. Akár hosszútávú, akár rövid távú kiadásban gondolkodik, könnyen kiadhatóak a lakások. Az épület kiválóan alkalmas lakás szállodának is!

Az épületkomplexumban földszinti, emeleti, és tetőtéri lakások találhatóak, 3 erkély, és egy nagyobb méretű terasz. A 14 szobához 7 fürdőszoba tartozik. A komplexumhoz 2 db garázs, valamint belső udvari kocsi beállók is tartoznak.

Ez a környék tökéletes választás mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály számára is mivel csöndes, mégis minden elérhető távolságban van hozzá.

A nagyon kedvező vételár az alábbi műszaki tartalmat foglalja magába:

Főfalak: Wienerberger 30 X-therm tégla

Homlokzati hőszigetelés: 10 cm polisztirol hőszigetelő lap

Tetősík rétegrendje: 1 réteg gipszkarton, hőtükrös fólia, 20 cm üveggyapot, 5cm légrés, tetőléc, páraáteresztő tetőfólia, ellenléc, betoncserép.

Aljzat – és födém feletti aljzat hőszigetelése: 5 cm polisztirol hőszigetelő lap

Homlokzati nyílászárók: Kívül színezett, belül fehér színű, 0,7 „K” értékkel, 7 kamrás 80mm-es profil, 3 rétegű üvegezés

Tetősík ablak: Fakro 2 rétegű üvegezéssel 1,0 K értékkel

Cserép: Betoncserép

Bádogos szerkezetek: Színes alumínium

Hideg-, meleg-burkolatok: 6.000.- Ft-ig (bruttó listaár)

Homlokzati felületképzés: 2mm nemesvakolat, építész terv szerinti színvilággal Revco

WC lefolyó csövek: Hangszigetelt kivitelűek

Lakáselválasztó főfalak: hanggátló kivitelű 30 cm-esek

Kazán: központi, hőszivattyús hűtő – fűtő beltéri egység – FAN COIL rendszer

WC: kompletten WC tetővel, 35.000.- Ft-ig

Mosdó + csaptelep: br. 45.000.-

Kád, vagy zuhanyfal + csaptelep, zuhanyszettel: br. 60.000.-

Beltéri ajtók: Utólag szerelhető, dekor felülettel: br. 60.000.-/db

Válaszfalak: Wienerberger 10 N+F

Külső ablakpárkányok: színes alumínium színben

Belső könyöklők: fehér színű, kamrás kivitelű, műanyag

Belső falszínek: pasztellszínek –(kétszeri glettelés, festés – az alapár 2 eltérő színt tartalmaz)

Födém rendszer: statikai kiviteli terv szerinti

Belső falak felületképzése: gépi vakolat

Födém felületképzése tetőtérben: gipszkarton álmennyezet

Födém felületképzése egyéb szinteken: gipszkarton álmennyezet

Világítótestek: a lakás ára a világító testeket, illetve azok felszerelését nem tartalmazza

Konyha bútor: a lakás ára nem tartalmazza.

Stukkó és tapétázás feláras, egyeztetés szerint!

Terasz korlát: rozsdamentes

Udvari térburkolat: 10x20x6 cm térkő

Kerítés: 20-as zsalukő

Személybejáró, illetve elektromos kétszárnyú kapu

Gépkocsi tároló: 2 db udvari parkoló kialakítás

Az alapár az alábbi elektromos szerelvények kialakítását, felszerelését tartalmazza:

- helyiségenként 1 db mennyezeti lámpatest kiállás

- Szobákban 5 db dugalj + 1 TV-internek kiállás

- Fürdőszobában 3 db dugalj + tükörvilágítás kiállás

- Konyhában elektromos tűzhely kiállás, 7 db dugalj kiállás (ebből 1 db páraelszívó, 1 db mosogatógép)

- Szerelvények fehér színben…]

További eladó otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.